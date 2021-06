Anabel Pantoja lleva semanas separada de su prometido que está concursando en 'Supervivientes'. Omar Sánchez está deseando volver para estar con ella, pero también con la ilusión de tener un hijo juntos y Anabel, aunque de momento no quiere ser madre, sí que quiere "practicar". Además, nos deja caer que está "intacta" desde que él se fue, lo único que ha tenido son sueños... y ha intervenido alguien de 'Sálvame'.

Omar Sánchez no para de acordarse de su Anabel en 'Supervivientes'. Tiene ganas de dormir con ella, charlar 24 horas, cantar, abrazarla... y le advertía: a la vuelta quiere que vengan o un mini Omar o una mini Anabel pero... ¿Qué piensa ella?

Anabel Pantoja no quiere ser madre de momento

Anabel no tiene prisa, le encanta estar con sus sobrinos, pero cuando pasan un par de días, tiene ganas de volver a su rutina. Ella de momento no quiere ser madre, le hubiera gustado serlo más joven, pero ahora no es el momento, le gustaría esperar hasta los 37 años.