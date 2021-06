Anabel Pantoja le cuenta a Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes' cómo es el sexo con Omar Sánchez

Omar Sánchez: "A la vuelta prepárate Anabel porque viene un mini Omar o una mini Anabel"

Anabel descarta tener hijos ahora

Omar Sánchez hecha muchísimo de menos a Anabel Pantoja. Tanto que en 'Supervivientes' se ha dado cuenta de que no quiere esperar más para tener un hijo con ella. Con sus compañeros, el superviviente se ha sincerado sobre la paternidad.

"Voy a llegar allí y le voy a decir 'No me quiero separar nunca de ti". Ya lo tengo todo. No necesito nada más. Que termine el concurso y disfrutar de nuestra vida, que es lo más importante", explicaba Omar sobre su prometida.

"¿No te imaginas un pequeño Omar ahí?", le preguntó Melyssa. "Claro, cogiendo la tabla de surf. Tengo muchas ganas ya y a la vuelta nos pondremos manos a la obra. A la vuelta prepárate Anabel porque viene un mini Omar o una mini Anabel. ¡Exclusiva!", añadía con una gran sonrisa.

Anabel quiere tener hijos con Omar Sánchez... pero no ahora

A Anabel Pantoja se le saltaron las lágrimas en el plató escuchando a su novio. "Esas cosas nunca me las dice pero ahora sí y desde allí... Y le tengo tan lejos", expresaba.

Eso sí, la colaboradora de televisión ha asegurado que por el momento no quiere ser madre aun. "Pero que yo ahora no voy a tener niños. Ahora nos pondremos a practicar pero tenerlos no. Tengo que hacer muchas cosas, tengo cosas de trabajo y ahora mi vida está entre Canarias y Madrid", decía.

No obstante, no tiene dudas de que quiere ese futuro que decía Omar: "A mi él ha sido mi salvación. Hace tres años y medio a mí me salvó él (...) Yo he encontrado la felicidad plena. No sé lo que me va a durar pero lo que dure lo voy a vivir".

Las confesiones eróticas de Anabel: "Sueño con mucha gente"

Pero las confesiones de Anabel en la primera parte de 'Supervivientes' emitida en mitele PLUS no terminaron ahí. Jorge Javier Vázquez le preguntó cómo es el sexo con Omar Sánchez. A ella no le dio vergüenza alguna contestar: "A ver... los domingos no. Porque los domingos me ponía a ver mis debates y mis cosas. Omar además se acuesta temprano. Sí que es verdad que él es más ardiente que yo. ¡Él! Ahora a ver cómo viene...", expresaba.

"¿Tú eres ardiente?", se cuestionaba el presentador. "¿Que si yo soy ardiente? Yo llevo dos meses sola", dejaba caer Anabel. Era entonces cuando revelaba que no había realizado ninguna práctica sexual aunque fuese sola.