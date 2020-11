“¿Estás dispuesto a responder una pregunta sobre Ortega Cano ?”, le preguntó Jorge Javier. El colaborador se lo pensó mucho, pero al final accedió a someterse al escrutinio de Kopérnica. La pregunta fue de lo más comprometida: “Colaboraste con Gustavo González y otros periodistas para sacar a la luz la existencia de una hija secreta de Ortega Cano en Perú?” Antonio David lo negó tajantemente, pero a máquina no le dio la razón: salió que mentía. El colaborador se quedó muy sorprendido, a la vez que molesto: “No me metáis en esta historia. Yo no estoy mintiendo . Yo recuerdo que llegó a la casa un sobre con una fotografía y una carta manuscrita. No tengo nada que ver”.

La renuncia de Antonio David

Haber accedido a responder a la pregunta le hizo ganar 3.000 euros, que podrían ser 5.000 si también contestaba a una pregunta sobre Rocío Carrasco. AD siguió adelante, aunque lanzó un aviso: “Es la última pregunta que contesto. Después de esta pregunta me plano, no juego más”. Luego intentó explicar porque abandonaba: “Lo que yo no puedo aceptar es que compañeros vengan ahora a cuestionarme mis 25 años luchando por una verdad. (…) No voy a consentir que con este juego al final quede yo como un mentiroso y todo esto me perjudique a mí y la relación que yo tengo con la familia de mis hijos, que es muy buena. Tuvimos una época mala, pero mi relación lleva 12 años siendo muy buena y no quiero perjudicar a nadie ni comprometer a nadie”.