Al DJ le encantaría que su madre acudiera al concierto, pero sabe que no es posible. “Me gustaría que las cosas hubiesen pasado de distinta manera…”, explicó. Además, reveló que ha intentado contactar con la tonadillera, aunque no ha tenido éxito: “No lo coge, le he mandado mensajes y no se me ha respondido. Ya lo he aceptado”.