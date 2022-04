Terelu Campos, sobre el regreso de Pipi Estrada a 'Sálvame': "No pienso compartir nada con él, ni plató, ni un café"

Pipi Estrada volvió este miércoles al plató de ‘Sálvame’ una década y se mostró muy contento por volver a territorio Mediaset. En su reaparición no decepcionó y habló de todo y de todos… incluyendo de Terelu Campos, con quien tuvo una relación.

Este jueves es el turno de Terelu, que ha respondido a todas y cada una de las frases que Pipi dijo sobre ella. La presentadora no había visto las declaraciones de su ex, pero se alegró de que volviera si así era feliz. Eso sí, advirtió de que n o piensa compartir nada con él : ni plató, ni un plato de arroz, ni siquiera un café.

La relación de Pipi y Terelu Campos acabó de muy malas maneras e incluso llegaron a los tribunales por unas memorias que él publicó (y por las que le condenaron a pagar 30.000 euros a su expareja). Pero, a pesar de todo, la hija de María Teresa Campos no quiso entrar en detalles: “Yo no he abierto esta historia ni la voy a abrir, forma parte del jurásico de mi vida”.