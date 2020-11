La carta secreta de Antonio David Flores a Rocío Carrasco que él niega haber escrito

El contenido de la carta

Hola cariño, sé que esta carta no te va a hacer cambiar de opinión porque estás muy enfadada conmigo. Yo te quiero y tú lo sabes a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Sé que te han metido muchas mentiras en la cabeza toda tu familia. Piensa lo que vas a hacer por nuestros hijos, yo haré todo lo que tenga que hacer para no separarme de ellos ni de ti.

Sabes que todo lo que estoy haciendo es por ti y por nuestros hijos. Siento todo lo que está pasando y también siento cómo lo has tenido que pasar por mis problemas con la justicia, la presión con la prensa, mi mal humor contigo, mis malas contestaciones y mis malos modos.

Sé que no fue fácil dejar todo por mí en Madrid. Lo tenías todo y lo dejaste por mí. Sé que fue difícil los meses que estuvimos en el piso con mis compañeros y que lo pasaste mal. Te pido, por favor, que me perdones. Piensa bien lo que vas a hacer, si merece la pena echar por la borda tanto amor, todo lo que te han contado es mentira. Es pura envidia, sabes que nunca me han aceptado.