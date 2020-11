La infidelidad de Rafa Mora a Macarena

La primera polémica en la que Flores se vio envuelto fue la deslealtad de Rafa Mora : “¿Le has visto siendo desleal a su novia Macarena ?”. Antonio David dijo que no pero la maquina determinó que mentía. Al final, y tras muchos días se negaciones, el propio Rafa terminó reconociendo que se había besado con otra chica en el inicio de su relación con Macarena.

La supuesta insinuación de Ortega Cano

“No me metáis en esta historia. Yo no tengo nada que ver (…) No puedo aceptar que compañeros vengan ahora a cuestionarme mis 25 años luchando por una verdad. (…) No voy a consentir que con este juego al final quede yo como un mentiroso y todo esto me perjudique a mí y la relación que yo tengo con la familia de mis hijos, que es muy buena. Tuvimos una época mala, pero mi relación lleva 12 años siendo muy buena y no quiero perjudicar a nadie ni comprometer a nadie”, dijo antes de plantarse en ‘Quiero dinero’.