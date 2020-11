Amador Mohedano carga contra Lydia Lozano: "Me parece una cosa tan sucia..."

A Amador Mohedano no le ha gustado nada la forma de intervenir de Lydia Lozano en la participación de Antonio David Flores en ‘Quiero dinero’. La colaboradora formuló una serie de preguntas que el colaborador tuvo que responder y Amador criticaba: “No me sienta bien cuando se habla de cosas como de Ortega Cano, como de Rocío… Me parece una cosa tan sucia, tan mal”.