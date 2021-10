Las tretas de Antonio David para evitar acabar en la cárcel por no pagar a Rocío Carrasco

Antonio David Flores ha recibido un duro revés de parte de la justicia que podría llevarle a la cárcel. El ex Guardia Civil ha perdido la batalla legal que mantenía con Rocío Carrasco por insolvencia punible y alzamiento de bienes.

El malagueño debía a su ex mujer 80.000 euros por no pagarle la pensión de sus hijos, Rocío y David Flores. El abogado de Rocío estima que escondía el dinero que ganaba cobrando facturas a través de sociedades y terceros. El fiscal pide tres años de prisión para el ex colaborador de ‘Sálvame’ y el abogado de Rocío, cuatro. Flores se enfrenta a los delitos de insolvencia punible y estafa procesal.