Gianmarco: "Olga Moreno no saludó a Antonio David en su reencuentro tras 'Supervivientes"

Antonio David y Olga Moreno se encuentran en el ojo del huracán. Tras publicarse la noticia de que el matrimonio ponía punto y final a su historia de amor, sale a la luz una nueva infidelidad el malagueño, esta vez con una periodista de la cadena.

Pero, ¿en qué momento comenzaron los problemas entre el ex Guardia Civil y su pareja? Gianmarco Onestini, que ha compartido reality con ambos, visita el plató de 'Sálvame' para desvelar algunos secretos sobre su relación.

El italiano coincidió con Antonio David en 'Gran Hermano VIP 7'. Tras la expulsión del ex de Rocío Carrasco, Gianmarco le pregunto cómo iban las cosas entre ellos. "Me dijo que no iba tan bien la relación. No quiero entrar en detalles pero en términos generales, no había mucha pasión", explica.

El ex de Adara también convivió con Olga en 'Supervivientes 2021'. "Me pareció muy raro que al salir, se subió a la furgoneta donde estaban sus hijos y su marido y ni se saludaron. Le pregunté a Olga y me dijo que no se había dado cuenta de que estaba él. Es mentira porque la furgoneta era muy pequeña", detalla.

Kiko Hernández: "Antonio David y Olga no están juntos desde 'SV"

Kiko Hernández ha desvelado que un familiar del matrimonio le ha asegurado que no viven juntos desde que la malagueña ganó 'Supervivientes 2021'. "Ha habido muchos cumpleaños, bautizos y celebraciones, en los que no han querido coincidir. Antonio David le ha pedido a Olga que por favor no se supiese esta información. Le dijo: ‘Necesito que me eches una mano en el peor momento de mi vida’. Ella le ha dicho que se calla hasta que se resuelvan los problemas pero que no va a mentir. Él le ha pedido que por favor diga que están juntos y ella se ha negado", explica

Este familiar le ha contado a Kiko que no se ha perdido ni un solo capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco y que la realidad es "mucho peor" que cómo ella lo cuenta. "Me ha contado algunos episodios y se me caía el móvil de las manos"

