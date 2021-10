Kiko Hernández: "Antonio David y Olga llevan separados desde 'Supervivientes"

Una conocida revista publicó recientemente que Antonio David Flores y Olga Moreno se separaban. Hoy en plató, Kiko Hernández ha desvelado que un familiar del matrimonio le ha asegurado que no viven juntos desde que la malagueña ganó 'Supervivientes 2021'.

"Un familiar de Antonio David y Olga me confirma con datos y detalles que me he comprometido a no decir, que llevan separados y han roto su relación desde que terminó Supervivientes. Olga vive al lado de la tienda y Antonio David en un piso en Málaga, en una zona cerca de la playa", ha contado el colaborador.

Por si fuera poco, el ex 'Gran Hermano' dice que Antonio David habría pedido a Olga no confirmar la noticia y fingir que estaban juntos. "Ha habido muchos cumpleaños, bautizos y celebraciones, en los que no han querido coincidir. Antonio David le ha pedido a Olga que por favor no se supiese esta información. Le dijo: ‘Necesito que me eches una mano en el peor momento de mi vida’. Ella le ha dicho que se calla hasta que se resuelvan los problemas pero que no va a mentir. Él le ha pedido que por favor diga que están juntos y ella se ha negado", explica.

Antonio David podría haber sido infiel a Olga con una periodista de la cadena

Al parecer, Antonio David habría engañado a Olga con Marta Riesco, periodista de 'El programa de Ana Rosa'. Él no se ha pronunciado todavía, y la reportera escribió el siguiente comunicado en redes sociales.