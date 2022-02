Una entrevista que ha pillado por sorpresa a Isa Pantoja que, por lo que hemos sabido gracias a Antonio Rossi en ‘El programa de Ana Rosa’, se encontraba “mal”: “Ha roto a llorar, descuadrada. Tenía exámenes y no sabe si se va a poder presentar”, decía el periodista.

Esta tarde, en ‘Sálvame’, conocíamos la reacción de su pareja, Asraf Beno, que ha explicado cómo se ha quedado tras enterarse de la dura entrevista que su cuñado ha concedido en la entrevista ‘Lecturas’: “Solo he visto un titular y madre mía”, decía el exconcursante de ‘GH VIP’.

Sobre las demoledoras palabras que Kiko Rivera le ha dedicado a Asraf Beno, él mismo respondía: “Ahí se ve la clase de persona que es. Por mi parte, siempre he tenido buena relación. Por su parte, no. Se ve que siempre me ha tenido rabia”, decía el novio de Isa Pi.