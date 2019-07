Belén Esteban abandona el plató ante los ataques a Chelo Gª Cortés

"Chelo no ha sido nunca amiga mía, ni íntima amiga bueno y ahora no lo va a ser en la vida. Para mi vida personal y profesional la señora Chelo García Cortés no va a existir", ha dicho Mila que además le ha enviado un mensaje a su compañera dejándole algo clara su postura.

Mila cree que, en realidad, Chelo detesta a algunos de ellos y todo en suma ha acabado con la paciencia de Belén Esteban. La colaboradora de 'Sálvame' se levantaba para marcharse de plató y Jorge Javier Vázquez iba raudo en su busca. Belén respeta a sus compañeros, pero cree que se están traspasando ciertos límites: "Prefiero callarme, Jorge. No me gusta, no quiero peleas ni historias, cada uno es libre de decir lo que quiera pero hay cosas que no se pueden decir".