Mila Ximénez carga contra Chelo Gª Cortés: "Para mí, no va a existir"

La colaboradora cree que Chelo se ha dado cuenta de que se ha equivocado y que cuando regresó a España no dudó en echar "dos lagrimitas" al encontrarse con nuestro compañero Omar: "Coge y suelta dos lagrimitas que yo no me creo". Además, dice que el personaje que se ha montado su compañera no se lo va a creer: "Chelo no ha sido nunca amiga mía, ni íntima amiga bueno y ahora no lo va a ser en la vida. Para mi vida personal y profesional la señora Chelo García Cortés no va a existir".