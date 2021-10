Belén Esteban acabó por brotar contra Jesulín de Ubrique a la diferencia del trato con sus hijas, Julia y Andrea. "Lo que me joroba es que a una se le paguen las tetas y a la otra no se le pague ni la mitad de la carrera. Aquí sí que se ven hijos de segunda, gracias por nada", se quejaba la colaboradora de ‘Sálvame’ y ahora reitera sus palabras y deja algún que otro zasca.

Es más, Belén intentaba frenarse porque así se lo han pedido: "Qué suerte tienes de que tu hija no me deje hablar, si me dejara hablar se te caía la cara de vergüenza", advertía al padre de su hija.