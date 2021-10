Belén Esteban se pone seria con Miguel Frigenti: "Encima no vayas de dolido, el que ha metido la pata eres tú"

Carlota Corredera preguntaba entonces si Miguel dijo también algo del novio y Belén Esteban frenaba los comentarios: “¡El novio no ha salido en ningún sitio! Que tenga que aguantar esto… que sepas que estoy muy disgustada”, decía a su amigo mirando a cámara.

“Sí estoy enfadada porque te lo pregunté más de una vez y me lo negaste ¡Ya está bien y ya sé lo que tengo que hacer porque yo alucino!”

Pasados los minutos, Miguel comprendía a su amiga pero no quería darle más importancia al tema: “Lo que he aprendido es que hay cosas que no se deben hablar por respeto a una amiga y que en esta vida tengo que ser más prudente y saber con quién se tienen que hablar las cosas”. Además, se quejaba de que haya otros compañeros que están “disfrutando” con esta situación: “Rafa Mora y Alba Carrillo”.