Belén Esteban muestra su enfado con algunas imágenes del reportaje del embarazo de María José Campanario: "Va a haber consecuencias"

"Entiendo que estén felices y contentos", ha asegurado la ex del torero es que un bebé siempre es una buena noticia. Ella negaba conocer la noticia desde hace tiempo y no quería responder a la noticia sobre si su padre se lo ha dicho directamente a Andrea, la hija que ambos comparten. La colaboradora asegura que no tiene "nada que decir" aunque si les da de corazón la "enhorabuena a la familia" y desea que María José pase un buen embarazo: "Con ellos he tenido mil quinientos problemas, pero un bebé es un momento de felicidad".