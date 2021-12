Jesulín de Ubrique y María José Campanario esperan su tercer hijo en común, el cuarto para el torero. El matrimonio ha confirmado la noticia en la revista ‘¡Hola!’ y las reacciones se suceden, entre ellas la de Belén Esteban, que intervenía en directo en ‘Sálvame’ para confesarnos que la noticia la supo antes de que se publicara, pero no por nadie de su familia.

Pero ¿Cómo se enteró de la noticia la colaboradora? Fue en el programa: “Ayer en el trabajo me cogió David Valldeperas y me dijo que había llegado la noticia, pero yo le dije que no tenía ni idea”. Ya por la mañana, Belén ha tenido la confirmación a través de la portada de la revista.