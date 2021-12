Tal y como ha confirmado el torero a la mencionada revista, la odontóloga está embarazada de casi tres meses . "Quien me iba a decir a mí que iba a volver a ser padre, con mi Andrea de 22, mi Julia de 18 y mi chico de 14", comenta el de Ubrique, que no ha podido evitar mostrar su sorpresa ante esta nueva etapa que afronta con la máxima alegría.

" Llevaba tiempo muy sensible, especialmente a los olores , pero claro, no me lo podía imaginar. Cuando ya iban pasando los días empecé a sospecharlo. Casi me caigo al suelo cuando vi el positivo ", ha reconocido Campanario que, luciendo su incipiente barriguita, que ya "se le nota un poco", ha acudido a sus primeras revisiones y ecografías.

"Lo único que quiero es que venga bien, que esté sano o sana y que todo vaya bien", ha comentado ella. Jesulín, por su parte, ha asegurado que en esta ocasión prefiere no saber el sexo de su futuro bebé con antelación. "He pedido que no me lo digan. Me hace ilusión enterarme una vez que ya esté con nosotros", ha comentado el torero, que ha desvelado cómo se han tomado la noticia el resto de sus hijos.