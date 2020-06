Belén Esteban confiesa que se ha planteado dejar 'Sálvame': "Tengo que pensar mucho"

La cumbre de la paz de 'Sálvame'

La postura de Belén Esteban

La colaboradora asegura que se sintió "humillada" y solo ha reconocido que no debió a dirigirse a Jorge Javier en los términos en los que lo hizo asegurando que él no había vivido la crisis, pero recibía algún 'dardito' del presentador, que dejaba caer que ella ha pasado el confinamiento en casa y cobrando su sueldo íntegro por las conexiones que hacía, ya fuera desde su propia cocina o en 'La última cena'.

El cara a cara de Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez

“¿Crees que vas a continuar en ‘Sálvame’?”, insistía Jorge Javier y Belén, que no quería responder porque puede decir cosas que no siente en realidad, sí explicaba: “No lo sé, tengo que pensar mucho, Jorge. Tengo que pensar en mí”. Eso sí, ha dejado claro que no es que tenga otros proyectos profesionales, son “familiares” y podrían pasar por convertirse en madre de nuevo: “Me pongo nerviosa, no estoy diciendo que me vaya a ir de ‘Sálvame’, tengo que recapacitar y pensar en mí”.