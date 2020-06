La primera 'cumbre de la paz' se salda con las lágrimas de belén y la demoledora acusación de Jorge: "Tú ya no eres pueblo

Belén cuenta que ha pasado un fin de semana muy malo

Ha llegado el momento de derruir 'El muro de Berlén' y celebrar 'La cumbre por la paz' en 'Sálvame'. Tras su gran enfrentamiento en 'Sabado Deluxe', Jorge Javier Vázquez y Belén se han sentado en la misma mesa para solucionar sus diferencias. A pesar de que el inicio de la conversación ha sido algo cómico, pronto ambos se han abierto en canal y han expresado sus sentimientos.

"Me sentí humillada por ti en el momento en el que me gritaste. Puedes no estar de acuerdo, pero a lo mío no me lo respetaste. A lo mejor cometí el fallo diciendo que a lo mejor tú no lo habías pasado. Es verdad que he estado en mi casa", ha comenzado diciendo ella.

"Yo también me sentí humillado. Sin decírtelo estaba diciéndote: 'Nos conocemos hace veinte años y sabes como es mi familia, en serio me estás diciendo que no me entero de nada?' Estoy muy cansado de que penséis de que yo porque no lloro no siento. Me lo decís muchas veces y me cabreo. No le he dado ninguna importancia porque para mí en nuestra relación no tiene nada que ver. Como nos conocemos todos y sabemos de que pie cojeamos... A mí me dijeron que se estaba liando y yo me he pasado el fin de semana tomando el sol", ha querido explicar el presentador.

"No tengo nada que decir de verdad, no estoy preparada, no quiero decir nada", ha dicho la colaboradora muy emocionada y con la voz entrecortada. "Yo creo que es mejor que no diga nada, lo que ha pasado ha pasado y ya está. Yo trabajaré contigo sin ningún problema. Yo sí que lo he pasado mal, a lo mejor es porque soy muy dramática, pero he llorado mucho, me hubiera encantado tomar el sol, sinceramente. No pasa nada, en todos los trabajos pasan cosan. Yo prefiero dejar el tema y si tenemos que hablar lo hagamos en privado".