El porqué del conflicto de Belén Esteban con Sofía Suescun: un enfrentamiento entre Maite Galdeano y la colaboradora de ‘Sálvame’

“A mí no me hicieron un bombo”, estalló Belén Esteban contra Maite Galdeano

Semanas después, el conflicto se extendió a Sofía Suescun, quien cargó contra la colaboradora de 'Sálvame' en redes sociales

“Hay personajes en la vida que he tachado”, dijo Belén Esteban de Sofía Suescun, negándose a hablar de ella pero ¿Por qué la ha tachado? ¿Cuál es el motivo del conflicto de la colaboradora y la ganadora de ‘GH’? En realidad, todo empezó con un conflicto con su madre, Maite Galdeano.

La también exconcursante de ‘GH’ encendió la llama en directo en ‘Sálvame’ meses antes. No le gustó nada una pregunta de Belén y respondió con este zasca: “Los retoques que te han hecho no me lucen”; “la suerte que tengo es que tengo un marido con 32 años y mira cómo me tiene”, respondía la aludida.

Belén decía que no quería guerras, Maite respondía que es porque no están “preparados” para enfrentarse a ella y siguió con ella. Días después, ‘Sálvame’ dejó escuchar unas grabaciones a Belén Esteban que no pudieron emitirse en directo por su fuerza. Belén no dijo qué había escuchado pero sí le dijo algo que nos dio pistas: “A mí no me hicieron un bombo, mi pareja entonces y yo la hicimos con mucho amor ¿Que soy una macarra? ¡Vete a la mierda sinvergüenza!”

Así que, días después, Belén comunicó su decisión de no volver a compartir plató con Maite para no darle lo que buscaba, protagonismo, pero se vio obligada a ello porque Maite presentó ‘Sálvame Limón’ apenas unos días después: “Si tuvieras un poco de vergüenza, te disculparías”, decía Belén.

Los primeros ‘ataques’ de Sofía Suescun llegaron vía Twitter y Belén daba la voz de alarma en ‘Sálvame’. Sofía se refería al problema que Belén tuvo hace siete años y que le mantuvo lejos de la televisión: “No me hacéis daño con eso, me es indiferente cariño” y lo decía convencida de que solo tenían “ganas de televisión”.

La guerra entró en un periodo de tregua que se rompió con el paso de las navidades y es que Rocío Flores se convirtió de nuevo en motivo de discordia entre ellas. Durante ‘GH VIP’, Belén defendía a Gloria Camila Ortega y a su sobrina Rocío, principales ‘enemigas’ televisivas de Kiko Jiménez, a su vez exnovio de Gloria Camila y actual pareja de Sofía.

Según Sofía, Belén le había advertido que dejara de hablar de Rocío Flores y, desde su puesto como ‘opinionista’ de ‘Mujeres y hombres y viceversa’, respondía: “Es una cagada que ha puesto fin a su amistad con Mila y luego no se atreve a decirle las cosas a la cara. Ya nos diremos todo lo que nos tengamos que decir. No te tengo ningún miedo”.

Belén negó haber hecho esta advertencia respondió con cuatro rotundas palabras: “Vete a la mierda”. Además, le recordó a Sofia que no podía criticar que Rocío Flores no hable con su madre porque ella no se habla con su padre…

Así que Sofía volvió a responder: “Mi madre no se ha encargado de alejarme de mi padre como ha hecho ella con Andreíta”.