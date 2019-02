Belén Esteban y su conflicto con Toño Sanchís: “Os vais a echar las manos a la cabeza”

Pero ¿Cómo ha reaccionado Belén Esteban? La colaboradora de 'Sálvame' está "feliz" y "contenta", asegura que sabe quién se ha quedado la casa, dice tener respuesta para todas las preguntas que surgen pero no puede darlas hasta que su abogado le dé permiso. Eso sí, nos ha advertido: "Os vais a echar las manos a la cabeza".

Belén no acudió a ‘Sálvame’ porque estuvo siguiendo el curso de la subasta y, aunque quien se ha adjudicado la vivienda es anónimo, ella dice saber de quién se trata: “Yo tengo claro quién se la ha quedado”.

¿Qué pasó tras el accidentado directo con Toño?

Durante la subasta, Kike Calleja hacía un directo a pie de calle con 'Sálvame' y Toño Sanchís salió de la vivienda acompañado por uno de sus hijos. Su objetivo era buscar el plano dado que el niño no puede aparecer ante los medios y tanto el reportero como el cámara intentaron evitar la imagen. Pero ¿Qué ha pasado después? Calleja cree que el representante está "arrepentido" y nos ha narrado su último encuentro: "Le he dicho que ya hablaremos tranquilamente y lo único que me ha dicho es 'sois unos pájaros".