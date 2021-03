Belén Esteban vuelve a 'Sálvame' y se queja de los rumores: "Es muy fuerte, cada vez que me pasa algo en mi programa me ponen en 'Viva la vida"

Belén Esteban llevaba unos días sin acudir a ‘Sálvame’ y su ausencia ha despertado las dudas, recelos y rumores. Sin embargo, la colaboradora ha vuelto a su puesto habitual como colaboradora del programa y nos ha contado que ha aprovechado sus días libres para hacer cosas que tenía pendientes y para estar con su madre: “No he descansado porque he hecho muchas cosas que tenía que hacer”.

“Cada vez que me pasa algo en mi programa me ponen en el programa de mi hermano y amigo Raúl Prieto”, decía la colaboradora en alusión a ‘Viva la vida’: “A ver señores, tengo un contrato con esta productora y cada vez que falte no me tengo que ir a ‘Viva la vida”.