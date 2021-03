“Yo respeto y me parece muy bien que sea buen padre para dos hijos, pero es que no hay dos, hay tres . Por cierto, ya que está en un programa de televisión, que le pregunten cuántos años lleva sin ver a su hija , ya que es tan buen padre… ¡ah! Y en 21 años no le ha echado ni una vez unos Reyes Magos”, continuaba la colaboradora metras se iba ‘encendiendo’

“Es que luego dicen que hablo… yo entiendo que el quiera quedar bien… no discuto que con sus dos hijos sea el mejor padre del mundo, pero no hay dos, hay tres”, continuaba Belén visiblemente enfadada. “Cuando mi hija cumple 18 años, yo dije que no iba a hablar más de él, pero es que ya estoy hasta aquí y voy a decir lo que me dé la gana, no me tientes que me conoces”, aseveraba La Esteban.