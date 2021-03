Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban se vuelven a ver: “Decían que no me atrevía a salir”

Belén Esteban ha estado dos semanas sin acudir a ‘Sálvame’ y su ausencia ha generado todo tipo de rumores. Sin embargo, la colaboradora ha vuelto y les ha hecho frente asegurando: “Tengo un contrato con esta productora y cada vez que falte no me tengo que ir a ‘Viva la vida”.

“Nada, nada, ahora acabo”, respondía ella y el presentador bromeaba: “Hay gente que decía, no se atreve a salir… no se atreve”. Mientras tanto, Belén pulverizaba el desinfectante donde había estado sentada Gema López, presentadora en esta ocasión de ‘Sálvame Limón’, para que la ocupara el presentador: “¡Fíjate que buena compañera, Belén!”, decía él.

Belén Esteban aclara

"No he descansado porque he hecho muchas cosas que tenía que hacer", explicaba la colaboradora de 'Sálvame' nada más llegar, pero se quejaba de que es "muy fuerte" todo lo que se ha dicho: “Cada vez que me pasa algo en mi programa me ponen en el programa de mi hermano y amigo Raúl Prieto”.