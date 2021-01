Bertín Osborne llama en directo para defender a Isabel Gemio: "Como profesional es un 10 y como persona se acerca mucho también"

Era entonces cuando alguien más quería dar su opinión. Pero no para arremeter contra la periodista sino todo lo contrario. Era Bertín Osborne quien llamaba a 'Sálvame' para defenderla.

"A mí Isabel Gemio me parece como persona digna de admiración por todas las dificultades que ha tenido para sacar a su familia adelante. Ya solo por eso se merece un respeto", decía en primer lugar.

Bertín, dividido entre María Teresa Campos e Isabel Gemio

Bertín decía no entender el "linchamiento" al que se estaba sometiendo a Gemio con tanto testimonio en su contra. Decía no conocer qué había sucedido entre las presentadoras, pero abogaba por la comprensión y la empatía.

"Yo entiendo que todos tengamos momentos malos, muchas veces metemos la pata y a lo mejor Isabel lo ha hecho, no lo sé, pero me da tristeza esas fuentes desconocidas que la han puesto a parir. Profesionalmente echo de menos a Isabel en la televisión, es de las mejores comunicadoras que he visto independientemente de la opinión que tengáis de ella. Yo la respeto como profesional y creo que deberíamos todos intentar ser un poco más benévolos con los errores que podemos tener en momentos puntuales", apostillaba.