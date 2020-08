Laura Fa planta cara a 'Las Campos': del enfrentamiento con Teresa al enfado con Terelu y al desmentido de Borrego

Una información, origen de la polémica

En menos de dos semanas, Laura Fa ha abierto varios frentes y tres de ellos con con las Campos, madre e hijas. Todo empezó por una información de la periodista: aseguró que había un proyecto para que las tres rodaran una película con Santiago Segura. Es más, nos dijo cuál sería su papel: "El de pretty women".

El enfado de María Teresa Campos

Pero también dijo que no sabía en qué punto estaba el proyecto y tampoco si saldría adelante. Medio en broma medio en serio, dijo que las Campos son "gafes" y aunque lo dijo sin mala intención y como sinónimo de mala suerte, esto sentó fatal a María Teresa.

La presentadora es muy supersticiosa y en directo le dijo: "No voy a entrar, no quiero calificarla para que no me salga una palabra tan fea como ha dicho ella".

El desmentido de Santiago Segura

El director negó la información de la colaboradora en directo en 'Viva la vida': "No sé qué toma, pero no es cierto que vaya a rodar con Las Campos". Y tanto Carmen como Terelu aprovecharon para atacar a su ya excompañera de 'Sálvame', Borrego le pedía que la llamara para contrastar las informaciones y Terelu le decía que ya no la llame ni para eso. Es más, le reprochaba que se ha portado con ella muy bien como compañera.

La reacción de Laura Fa