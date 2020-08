Laura Fa se pone seria con Terelu Campos: "Tú lo que quieres es tener cortesanos, me la tienes jurada"

El origen de la polémica es una información de Laura Fa, que habló de un supuesto proyecto de las Campos para hacer una película con Santiago Segura. El propio director lo ha desmentido y Terelu Campos arremetía contra su excompañera de 'Sálvame': "A mí que no me llame para nada, ni para contrastar".

"Yo sé cómo me he comportado como compañera con esta persona", dejaba caer Terelu y hablaba tanto de dentro como fuera de plató. Sin embargo, la aludida asegura que solo le pagó el taxi en dos ocasiones por distintas circunstancias de logística y que cierto día le acompañó al estreno de la obra de Paz Padilla y se fueron a cenar junto con otras personas.

"Sé que me la tienes jurada, pero no me digas que has hecho cosas por mí fuera porque no has hecho nada más que pagarme dos taxis", se ha quejado la colaboradora de 'Sálvame'.