La apertura de los contenedores con los objetos de Rocío Jurado despierta la polémica. Rocío Flores dejaba caer que no tiene nada de su abuela salvo un rosario, hay quien se pregunta por qué llevan tanto tiempo guardadas… Y se debate de nuevo sobre le hecho de que Rocío Carrasco se la heredera universal de su madre. Sin embargo, Carlota Corredera recordaba algo y lanzaba una pulla en el plató de ‘Sálvame’...

Y es que, mientras parece que se le “reprocha” a Rocío Carrasco algo, ella no decidió: “Todo el mundo tiene a Rocío Jurado en la boca, pero que no se les olvide que la que tomó la decisión fue Rocío Jurado, no Rocío Carrasco. La que tomó la decisión fue su madre parece que todo el mundo se lo reprocha a Rocío Carrasco”.