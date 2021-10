El enfado de la familia de Teresa Rivera: "Antonio Rivera se plantea denunciarla"

Teresa Rivera se sentó en Sábado Deluxe y se sinceró más que nunca. La hermana de Paquirri destapó la supuesta infidelidad de Isabel Pantoja, entre otras muchas cosas del torero, algo que parece que no le ha gustado nada a parte de su familia.

Y explica el por qué de su enfado: "Muchas veces no se da cuenta una persona que intentando contar su historia, el daño que puede hacer a alguien que no se puede defender, en este caso a su tío Paco".

El periodista explica que este parte de la familia no entiende "cómo Teresa ha podido decir todas esas cosas dejando muy mal a Paco", dejando una mala imagen del torero: "Ha dejado mal a su tío Paco como si no se enterara de nada y que la figura que se ha estado contando estos años de cómo era, no la ha dejado bien teresa", explica José Antonio según lo que ha podido hablar con ellos.