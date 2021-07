Lydia Lozano le ha dado la noticia en directo a Carmen Borrego por sorpresa

Un comentario de Kiko Matamoros provocaba el enfado de Carmen Borrego

Lydia Lozano perseguía a Carmen Borrego de un lado a otro mientras ella intentaba escapar

Lydia Lozano ha salido de plató en directo y ha puesto rumbo a un lugar indeterminado de Madrid para comunicar en directo a una persona que iba a cocinar en el siguiente programa de ‘La última cena’.

No me importa cocinar con cualquier colaborador, un cara a cara me daría miedo, pero cocinar no

Y así ha sido, ha pillado a Carmen Borrego comprando el regalo de aniversario de su marido. “¿Pero estáis en directo?”, preguntaba asustada: “Miedo me das”. Lo cierto es que Carmen asumía el reto sin problema, es más, le da igual con quién le toque a los fogones: “No me importa cocinar con cualquier colaborador, un cara a cara me daría miedo, pero cocinar no”.

Sin embargo, por debajo escuchaba un comentario de Kiko Matamoros sobre la final de ‘Supervivientes’ y ella pedía: “Lo único que puedes hacer es respetar la opinión de los demás”.

Carmen Borrego intenta escapar de Lydia Lozano

Lydia seguía a Carmen de un lado a otro, que intentaba escaparse de las cámaras: “Oye dejadme que me vaya, por favor”; “¿Pero dónde vas?”, le preguntaba Lydia y ella, un poco cansada, le decía cortante: “A donde me dé la gana”.

¿Qué hago yo en ‘Sálvame’ si Valldeperas no me quiere?

Además, tiraba de ironía, dado que la dirección de ‘Sálvame’ ha dicho que no quieren que vuelva: “¿Qué hago yo en ‘Sálvame’ si Valldeperas no me quiere?”; “tú sabes que entras en ‘Sálvame’…”, empezaba a decir Lydia Lozano y Carmen completaba la frase: “Y no sabes cómo sales”.