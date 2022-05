Carmen Borrego se pilla un gran enfado con las preguntas de la ausencia de Belén Rodríguez a la boda: "¡No me importa!"

Belén Rodríguez contesta a las preguntas del programa sobre su ausencia a la boda del hijo de Carmen Borrego

Carmen Borrego responde tras las palabras de su amiga

La colaboradora termina cabreada con las preguntas de sus compañeros sobre este tema

'Sálvame' ha podido hablar con Belén Rodríguez y su polémica ausencia del hijo de Carmen Borrego, algo que ha levantado las reacciones y las preguntas de muchos. Algo a lo que ha contestado Carmen Borrego en directo, a esto y todas las polémicas de la boda.

Belén Rodríguez explica a 'Sálvame' su ausencia a la boda del hijo de Carmen Borrego

Belén Rodríguez no ha dudado en contestar a las preguntas del programa sobre su ausencia: "Pereza me da todo, no me encuentro bien físicamente. Me da pereza eso y muchísimas cosas que no hago. Yo no me encuentro bien para irme fuera de Madrid, no poder decir yo cuando me vuelvo y estar todo un día de fiesta". Asegura que no tiene ningún problema con Carmen: "Me preguntó por qué no iba, se lo expliqué y no hemos vuelto a hablar del tema".

Carmen Borrego habla sobre todo esto en directo

Carmen Borrego, que ha entrado en directo para hablar de todo lo que tiene que ver con la boda en 'Sálvame', ha contestado a sus palabras: "¿Creéis que para una madre que se casa su hijo lo importante es la ausencia de Rocío Carrasco y Belén Rodríguez? Pues para mí no, para mí lo fue que mi hijo fue feliz y que estuvieron con él sus amigos. Para mí no es ningún problema la exclusiva ni que no haya venido Rocío ni que no haya venido Belén. Yo no voy a enturbiar la boda de mi hijo. No me importa".

El gran enfado de la colaboradora: se levanta del directo

La hija de María Teresa Campos ha terminado muy cabreada ante las preguntas de estas ausencias, se ha levantado del lugar donde estaba haciendo la entrevista y Sergi Ferré ha tenido que ir en su búsqueda: "No tengo nada más que decir, en la boda de mi hijo lo importante era mi hijo. Yo no tengo un problema, de los peros ya me canso".

Los mensajes entre Belén y Carmen