Carmen Borrego responde a Alejandra Rubio: "Tú dijiste que no ibas entrar en la televisión y has entrado"

Carmen Borrego ha conectado con 'Sálvame' en directo para responder a todas las críticas que se han hecho sobre la boda de su hijo. Alejandra Rubio destapaba en 'Viva la vida' los trapos sucios de la boda y de las relaciones familiares, además de no dejar en buen lugar a su tía.

La boda del hijo de Carmen Borrego se celebró el pasado domingo y Alejandra Rubio ha dado todos los detalles del banquete, unos detalles que no han sido nada agradables y que no favorecen la imagen de su primo y su tía.

Alejandra Rubio destapaba que la relación familiar es mucho más fría de lo que nos imaginamos y confesó que ella conoció a la novia de su primo el día de la boda: " No crucé más de dos palabras con ella ". Además, cree que su primo no ha tomado una buena decisión al vender la exclusiva del día más importante de su vida: " Él piensa que puede hacer esta exclusiva y puede seguir siendo anónimo y que nadie le moleste ", relataba la hija de Terelu Campos.

Carmen Borrego , por su parte, ha decidido no contestar a su sobrina y mantenerse al margen. Pero sí que ha querido pronuncia unas palabras para zanjar el tema: " Las personas cambian de opinión. Alejandra no quería dedicarse al mundo de la televisión y ahora se dedica a ello ", ha concluido.

La hija de Terelu Campos explicaba en 'Viva la vida' la ausencia de Rocío Carrasco en la boda de Jose, el hijo de Carmen Borrego: " Rocío no tiene relación con mi primo Jose ". Además, Alejandra aseguraba que Rocío Carrasco sí que iría a su boda si ella se casara.

Un comentario que no ha sentado muy bien a Carmen Borrego, quien una vez más no ha querido entrar en las provocaciones de su sobrina: "Preguntadle a Rocío Carrasco si iría o no a la boda de Alejandra Rubio", concluía.