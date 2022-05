El agradecimiento de Belén Esteban y su mensaje a la prensa: "Pido que me respeten cuando tengo que salir de mi casa"

Ahora, tras reaparecer al volver a su casa de una revisión, ha querido lanzar un mensaje de agradecimiento a los que se han preocupado por ella a través de las redes sociales: "Quiero dar las gracias a todo el mundo por las innumerables muestras de cariño . No sabéis cómo os lo agradezco". Además, de al equipo médico que está con ella en este proceso.

La princesa del pueblo ha dado todos los detalles de la intervención a la que fue sometida: "La operación tuvo una duración de 2h y 45 minutos y en la operación me tuvieron que colocar 2 placas y 20 tornillos. Me realizaron 2 curas en quirófano porque me tenían que sedar".