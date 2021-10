"Lo que ha podido hacer la madre de utilizar el patrimonio de la herencia de su hijo no se ha hecho de manera ilegal", añadía Carmen, reiterando: "Hay un papel muy importante en el que se demuestra que todo lo que ha hecho su madre es legal". No puede decirse de qué se trata, pero tras conocer la existencia de este documento, Kiko no puede hacer nada "legalmente" con lo que lo que haga tiene que ser "por la buenas".