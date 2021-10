Rafa Mora brota contra Belén Esteban y se va de plató ofendido con Nuria Marín

“¡Vas a hablar de exclusivas que has hablado lo más grande!”, reprochaba Rafa Mora ante las críticas de Carmen Borrego. Sin embargo, Belén Esteban se sumaba a ella: “La diferencia entre la hermana y la prima es que vienen a colaborar, Kiko Rivera se pone en una exclusiva y cobra diez veces más”.

“¡Es acoj***! ¡La que más exclusivas ha hecho en este país recrimina a Kiko Rivera que haga exclusivas!”, estallaba Rafa, para asombro de Belén Esteban: “Yo no critico a mi prima y a mi hermana es que es aco***”.

No eran la únicas, Nuria Marín tomaba la palabra para darle un consejo a Rafa Mora: “Creo que si estás defendiendo todo, mi opinión es que te equivocas y en ocasiones haces un flaco favor, creo que te estás equivocando”.

Ofendido, Rafa se marchaba de plató: “Kiko nos ha dado muchos minutos de gloria a todos de manera gratuita, que me digas que todo lo que hace me molesta…”; “desde que supe que esta exclusiva iba a salir ya estaba mosqueada, me siento engañada”, respondía la presentadora de ‘Sálvame’.