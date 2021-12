Carmen Borrego, sobre el suicidio de su padre: "El dolor permanece ahí siempre"

Tras la muerte de Verónica Forqué , Carmen Borrego ha hablado sin tapujos sobre el suicidio de su padre. "Hay que dejar de estigmatizar a los familiares y a las personas que sufren esto. Le pedida de un familiar es terrible, pero de esta manera es doble terrible. Incluso tú como familiar te avergüenzas. A mi me han preguntado por mi padre y he dicho mil veces que tuvo un accidente", comienza contando la colaboradora.

"Decir esa palabra te cuesta, el aceptar que alguien ha estado a tu lado, que has querido tanto…no has podido ayudar, explica. "Me pongo en el lugar de la hija de Verónica y me parece terrible, me encantaría hablar con ella y decirle todas las fases por las que va a tener que pasar. A veces es cuestión de muchos días, muchos es meses y muchos años Cuando pasó yo tenía 17 años".