Concha Velasco, sobre la muerte de Verónica Forqué: "Se merece que se le recuerde como una de las grandes"

Verónica Forqué ha fallecido a sus 66 años

El mundo de la cultura está de luto por la actriz

Concha Velasco y Anabel Alonso se encuentran muy afectadas por la noticia

Tras conocerse la noticia de la muerte de Verónica Forqué, 'Sálvame' ha hablado con Concha Velasco, que se encontraba totalmente abatida. "Estoy triste, muy triste, no quiero llorar porque no creo que sea momento de llorar. Es momento de ensalzar la gran actriz, y la gran persona que fue. Lo que le ha pasado está en manos de su familia, no me gustaría que hablaseis mal de ella estando yo presente porque la conozco desde que era pequeña, a ella y a su padre", cuenta la actriz.

"Era una gran compañera. La última película que hicimos juntas fue ‘Enloquecidas’. La gran actriz, la que tiene más Goyas, si estaba pasando por un mal momento, todos pasamos por malos momentos,¿ no? Se merece que se le recuerdo como una de las grandes", explica. "Era una actriz maravillosa, una compañera ideal. Yo la veía últimamente que no tenía fuerzas. Tenía la suerte de tener a su hija, pero cómo no sabemos lo que le ha pasado…Parece que hay una necesidad de hablar mal de las personas".

Anabel Alonso también reconocía sentirse "costernada". "Estaba grabando esta mañana y se escucha en el plató la noticia y no daba crédito, pensaba que no podía ser. El fallecimiento en sí te chocha, pero esta muerte te descoloca mucho más. Estoy muy consternada por su perdida y por la forma… Que haya sufrido tanto. Era maravillosa, era cariñosa, te escuchaba…", lamenta la artista.

"En España todavía no estamos familiarizados con las terapias, al igual que tenemos corazón, tenemos cerebro. Una persona tan positiva, tan luminosa, tan cariñosa…ha pasado por este trance. ¿Qué nonos pasará a los demás?", reflexiona Anabel.

Tito Valverde: "Verónica es una de las personas más importantes que han pasado por mi vida"