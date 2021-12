Eduardo Navarrete, desolado ante la muerte de Verónica Forqué: "Anoche me dijo que no estaba pasando por un buen momento"

Eduardo Navarrete está desolado ante la muerte de Verónica Forqué. El diseñador intervenía en ‘Sálvame’ llorando y nos explicaba que intercambió mensajes con la actriz la noche anterior a su muerte: “Es increíble, no me lo creo”.

Pero hay más y es que Eduardo lamenta no haberla llamado: “Me dijo que me quería y ahora me arrepiento mucho de no haberla llamado ¿Quién se iba a imaginar algo así? Sabíamos que no estaba pasando un buen momento, pero nadie se podía imaginar esto ¡Qué duro! ¡Qué dolor!”