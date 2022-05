Charo Vega se ha emocionado en el plató de 'Sálvame' hablando de su nieto Manuel Soto , quien ha sido su defensor en plató mientras concursaba en 'Supervivientes'. "Yo tengo tres hijos paridos y uno que se llaman Manuel. Luego tengo dos nietas. Este niño ha luchado conmigo. Le he hecho pasar muchos apuros. Ha pasado siendo muy pequeño fin de año tomándose las uvas conmigo en López Ibor", desvelaba la ex superviviente.

"Lo he llamado muchas veces para que me trajera un helado solo para que estuviera conmigo. Este niño me ha dado una paz…Yo que durmiera conmigo…Ni me hacían falta pastillas, ni me hacía falta nada. Ha estado conmigo en los momentos feos, malos, peores, muy buenos, también…", explicaba con la voz entrecortada. "Es especial pero no porque sea gay, es porque es especial. Tiene mucho genio, pero porque claro. ¿Cómo va a salir?".