La dirección del programa ha estado estudiando cuidadosamente los diseños de algunos de los aspirantes que han participado en el proceso de selección de la 'SFW'. Sin embargo, para Rocío Carrasco hay un gran diseño que no ha sido elegido. "El otro día estaba viendo lo de la ‘SFW’ y me llevé un disgusto tremendo porque uno de los diseños que vi, me encantó y no lo eligieron", comenzaba contando la hija de 'La más grande'.