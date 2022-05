Tras su paso por 'Supervivientes', Charo Vega visita el plató de 'Sálvame' . A pesar de no querer hablar de la familia Pantoja, "llega un momento que ya no te apetece", nos cuenta cómo fue su reencuentro con Isa Pantoja.

La antigua amiga íntima de Isabel Pantoja cenó ayer con su hija, nada más verla no dudo en decirle "déjame que te coja el pelo, tu madre decía que te parecías al pelo de mi hija". Después de esto, la superviviente no pudo contener la emoción, "la besé en la frente, la besé en la nariz, la besé los cachetes, pero con muchísimo cariño, yo no sé si ella lo entendió, pero quise decirle muchas cosas".