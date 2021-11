"Tú y yo hemos tenido una noche de amor", es una de las frases más míticas en la historia de Mediaset. En 'Sálvame', Carlota Corredera no pudo evitar preguntarle a su compañera Chelo cómo se sentía después de que todo el mundo hablase de esta efeméride. "He flipado. Hace treinta años de aquello y diez de la confirmación ", recordaba.

Kiko Matamoros intentó entonces 'picar' a su compañera, pero no lo logró. "Lo recuerdo como algo muy bonito", confesó Chelo sobre ese momento. Belén Esteban desvelaba entonces que al principio la historia no había sido así: "Estabas muy enfada con ella por no reconocerlo. Pero me alegro de que ahora estés contenta".