“No estoy cómoda”, insistía Chelo García Cortes, a la que le incomoda que se hable de su “ruina”, sobre todo, porque no es cierto: “He tenido un problema como miles de personajes, ruina sería que no pudiera pagar y estoy pagando”.

“Ayer me rompí pero no me voy a romper y a todos los que me están dando consejos, que se preocupen de su casa”, decía una Chelo aún más molesta y hacía una confesión: “Lloré porque me da vergüenza, es que luego salgo a la calle”.