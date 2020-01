Chiqui: “En el parto de mi segunda hija decidí hacerme una ligadura de trompas para no tener más hijos con Borja"

A partir de ahí, se sucedieron “faltas de respeto continuadas” y, aunque no ha querido entrar en detalles, sí nos ha dicho que era cosas “que no se deben tolerar” y que ha puesto en manos de la justicia.

Además, nos ha narrado un momento muy duro. Cuenta que en el parto de su segunda hija, Borja estuvo en el hospital con ella pero no en el paritorio: “Entré sola a quirófano porque él se fue a comer, eso es lo que le importaba”. De hecho, ya había tomado una decisión: “Decidí hacerme una ligadura de trompas para no tener más hijos”.

"No quería ni estudiar ni trabajar. El dinero lo llevaba yo a casa"

Tras su participación en el programa solo pensaba en el divorcio: "No lo hice porque me comió la oreja y me engatusó. No digo que toda la culpa la tenga él, porque yo también he tolerado cosas que no debía".