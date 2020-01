La gran crisis de Chiqui y Borja empezó en 2014: infidelidades, conversaciones subidas de tono y un perdón

Chiqui y Borja se separan. La pareja ha roto su matrimonio y la exconcursante de ‘Supervivientes’ ha narrado en el ‘Deluxe’ lo mal que lo ha pasado junto a su ya exmarido. Sin embargo, esta no es la primera vez que tienen problemas, las supuestas infidelidades de Borja acapararon horas y horas de televisión durante la participación de Chiqui en ‘Supervivientes’. Mientras ella estaba en Honduras, Borja vio cómo varias chicas contaron públicamente los tonteos y las conversaciones subidas de tono que habían tenido.

Tan mal se puso la situación que Borja quiso ir a Honduras a contarle a su mujer todo lo que había pasado. De hecho, él mismo confesó que tenía conversaciones con otras mujeres que no eran Chiqui: “Siento que la he engañado y estoy muy arrepentido de todo, espero poder contárselo y que me perdone”.