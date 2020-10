El infierno de Chiqui tras su divorcio: sus suegros le hacen la vida imposible

Chiqui está pasando por malos momentos tras su separación de Borja, con quien fue madre de dos niñas. Siempre ha contado que la relación sus suegros era mala, nos decía que solo se había sentado a su mesa en tres ocasiones, no acudieron a su boda y se enteraron por televisión de su segundo embarazo.

Pero desde que se divorció, los padres de su exmarido no entran a su casa y le ponen las cosas difíciles. “Cuando mi suegra iba a recoger a mis hijas, se pensaba que era Kung Fu Panda y rompió la puerta”, narra y nos muestra la foto que lo certifica.

Es más, dice que le han llegado a pedir el pasaporte y el DNI: “¡Como si me fuera a ir del país! Yo no soy ninguna delincuente, a lo mejor los delincuentes son otros”, se quejaba.

No entran en su casa porque no les deja, pero sí que recibe insultos de todo tipo, palabras que no debería escuchar las menores que tiene a su cargo y por ello ha tomado medidas legales y ha denunciado todo.