Chelo Gª Cortés ha dicho algo que podría terminar con su amistad con Gema López y María Patiño: algo de su vida privada

Una edición de ‘Socialité’ enfrenta a Chelo Gª Cortés y a María Patiño. La colaboradora presentó un día el espacio como parte de sus retos en ‘Quiero dinero’ y esto desembocó en un conflicto con su amiga y compañera, que le exigía que la audiencia no bajara ni una décima.

El programa no bajó, sino que mejoró y pasado el fin de semana, la colaboradora lanzaba un reproche: esperaba un mensaje de Patiño dándole ánimos y deseándole suerte, pero el whatsapp no llegó.

Sin embargo, la aludida no entiende el reproche porque alabó públicamente a Chelo al frente del programa y no solo eso, también le envió un mensaje a través de las redes sociales, gesto que obtuvo respuesta. Por tanto, María no entiende la indignación de su compañera.