La tía de Camilín visitaba ‘Sálvame’ para contarnos que vio “muy mal” a su sobrino en la UCI. Pepa García le visitó en el hospital y, tras pasar un rato con él, se encontró con su madre en el pasillo y vio cómo casi la echaba: “Le eché los brazos al cuello y noté como si abrazara un poste, fría no, agresiva”.

“No dejó que el médico me informara de nada”, acusaba Pepa a Lourdes Ornelas y la aludida intervenía en ‘Sálvame’ a través del teléfono de Lydia Lozano: “Preguntadle a ella cómo entró ¡Ella no es tía de mi hijo, no la conocemos!”